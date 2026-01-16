Младенец умер в российской больнице

В Кстовской ЦРБ умер двухмесячный ребенок

В Кстовской Центральной районной больнице (ЦРБ) умер двухмесячный ребенок. О происшествии в Нижегородской области сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Официальной причиной смерти назвали отек головного мозга, который вызвала пища, попавшая в легкие. На данный момент областной минздрав проводит проверку.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

