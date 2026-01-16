Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 16 января 2026Россия

Младенец умер в российской больнице

В Кстовской ЦРБ умер двухмесячный ребенок
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Кстовской Центральной районной больнице (ЦРБ) умер двухмесячный ребенок. О происшествии в Нижегородской области сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Официальной причиной смерти назвали отек головного мозга, который вызвала пища, попавшая в легкие. На данный момент областной минздрав проводит проверку.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что в Москве многодетная мать обвинила Инфекционную клиническую больницу (ИКБ) № 1 в заражении детей ротавирусом и корью, а также пожаловалась на отказ врачей в полноценном лечении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм

    Магнитных бурь на Земле станет больше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok