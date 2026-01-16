В Москве многодетная мать обвинила больницу в заражении детей инфекцией и отказе в лечении

В Москве многодетная мать обвинила Инфекционную клиническую больницу (ИКБ) №1 в заражении детей ротавирусом и корью, а также пожаловалась на отказ врачей в полноценном лечении. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

По словам женщины, в октябре у троих ее маленьких детей диагностировали пневмонию, в связи с чем их положили в ИКБ. Через несколько дней у одного из двойняшек началась рвота из-за заражения ротавирусом во время лечения. Москвичка утверждает, что ребенка рвало до 40 раз в день. Кроме того, он перестал ходить и разговаривать.

Постоянный врач семьи, с которым россиянка оставалась на связи, сообщил по телефону, что ребенку необходимо ставить капельницу Плазмафузола, помогающего от обезвоживания. Однако на просьбу матери предоставить препарат дежурный врач сообщил, что показаний к его введению у пациента нет. Тогда она попросила входящее в реестр обязательного медицинского страхования лекарство от ротавируса — Комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП). «Врач ответил, что это дорогостоящий препарат, просто так он не назначается и нужен консилиум. Сыну каждый день становилось только хуже, он просто начал задыхаться рвотными массами», — рассказала собеседница издания.

В результате она написала отказ от дальнейшего лечения, так как состояние детей стало критическим. Обзвонив другие медучреждения, семья переехала в Башляевскую больницу. Там пациентов сразу перевели в реанимацию с подозрением на гипогликемическую кому.

Через несколько дней после выписки детям вновь стало плохо. Оказалось, что они заразились еще и корью. Прививок у несовершеннолетних не было из-за медотвода. Кроме того, при поступлении в ИКБ №1, по словам матери, у нее не запросили информацию о вакцинации.

После произошедшего москвичка написала жалобы в Департамент здравоохранения Москвы, потребовав дать оценку действиям врачей и разобраться в компетентности лечения детей в Инфекционной клинической больнице. Как утверждает женщина, на сайте медучреждения ее отзывы удаляются.

