Москвичей предупредили о почти 30-градусных морозах

Вильфанд: В выходные в Москве похолодает до минус 27 градусов

На выходных температура в Москве окажется на семь-девять градусов ниже нормы. Столицу ожидают почти 30-градусные морозы, об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

В ночь на воскресенье, 18 января, в отдельных районах температура опустится до минус 27 градусов. В субботу ночью в центре столицы ожидается 10-12 градусов мороза, в спальных районах — 15-20. В Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 26 градусов.

«Дневные температуры максимальные минус 10 — минус 12, то есть утром будет холодно — ниже минус 15 градусов», — отметил Вильфанд. Он добавил, что в субботу атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно высокому показателю и составит более 770 миллиметров.

Ранее стало известно, что Крещение в Москве и Подмосковье будет теплым. В ночь на понедельник ожидается 7-12 градусов мороза.

