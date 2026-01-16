Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 16 января 2026Экономика

Москвичей предупредили о почти 30-градусных морозах

Вильфанд: В выходные в Москве похолодает до минус 27 градусов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На выходных температура в Москве окажется на семь-девять градусов ниже нормы. Столицу ожидают почти 30-градусные морозы, об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

В ночь на воскресенье, 18 января, в отдельных районах температура опустится до минус 27 градусов. В субботу ночью в центре столицы ожидается 10-12 градусов мороза, в спальных районах — 15-20. В Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 26 градусов.

«Дневные температуры максимальные минус 10 — минус 12, то есть утром будет холодно — ниже минус 15 градусов», — отметил Вильфанд. Он добавил, что в субботу атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно высокому показателю и составит более 770 миллиметров.

Ранее стало известно, что Крещение в Москве и Подмосковье будет теплым. В ночь на понедельник ожидается 7-12 градусов мороза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд освободил Юлию Тимошенко под залог и запретил покидать Киевскую область. Бывший премьер заявила о фашистском режиме на Украине

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    ЦБ резко понизил курсы доллара и евро в России

    Украинцам разрешили получать второе гражданство

    Трое мужчин украли знаменитый моржовый пенис

    Бывший директор «Уральских пельменей» высказался о сожалениях из-за ухода из проекта

    Мать школьницы угрожала учителю российской школы из-за плохих оценок и поплатилась

    ВСУ за несколько часов атаковали Россию десятками дронов

    Стали известны подробности о «запрещенных» Тимошенко депутатах Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok