Москвичам пообещали теплое Крещение

Синоптик Шувалов: Крещение в Москве будет достаточно теплым

Крещение в Москве и Подмосковье будет достаточно теплым, однако перед ним ударят 20-25-градусные морозы. Такую погоду жителям столичного региона пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

По словам синоптика, апогея холода достигнут в ночь на воскресенье, 18 января, когда столбики термометров в Москве покажут около минус 20 градусов, а по области — минус 25.

«Холодный день будет в субботу, днем — порядка минус 15 градусов, но уже во второй половине дня воскресенья начнется ослабление морозов. Само по себе Крещение будет достаточно теплым, в понедельник уже другая воздушная масса. В ночь на понедельник ожидается температура 7-12 градусов ниже нуля. На юге области, возможно, будет похолоднее», — поделился информацией Шувалов. Он отметил, что из-за очень высокого атмосферного давления снегопадов в те дни ждать не стоит. В дальнейшем температура продолжит повышаться и к середине следующей недели достигнет минус трех-восьми градусов, добавил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в столице оказалась самой холодной за две недели.