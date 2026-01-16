Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:09, 16 января 2026Экономика

Мужчина купил психбольницу и поселился в ней

Житель Белоруссии купил психбольницу за бесценок и поселился в ней
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Mulder / Shutterstock / Fotodom

Житель Белоруссии Дмитрий купил за 100 долларов (7,8 тысячи рублей) комплекс зданий бывшей психиатрической больницы в поселке Жодишки, поселился там и переоборудовал помещения в художественную галерею. Об этом сообщает Onliner.

Здание было построено еще в XVIII веке как иезуитский коллегиум. Позже его использовали в качестве усадьбы, а в советское время там разместили психиатрическую больницу. Учреждение было закрыто после пожара в 2019 году.

На дверях кабинетов сохранились таблички, в комнатах — сейфы для медикаментов. Остались также решетки на окнах, слои яркой синей и зеленой краски и надписи на стенах. Новый владелец разместил в коридорах и бывших палатах пейзажи, сюрреалистические портреты и абстрактные работы.

Ранее в Апатитах медведь решил прогуляться по парковке Мурманской областной психиатрической больницы. Он устроил обыск на парковке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Прибывшую из Грузии женщину задержали в Москве из-за крупной суммы валюты

    Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

    Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

    Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

    Раскрыты планы НАТО в Гренландии

    Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

    Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok