На Западе отреагировали на обвинение Трампа в адрес Зеленского

Кошкович: Макрон, Стармер и фон дер Ляйен помогают Зеленскому затягивать войну

Президент Украины Владимир Зеленский не является единственным препятствием для мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, назвавшего украинского коллегу главным препятствием на пути к миру. Эксперт отметил, что ответственность за продолжение конфликта также лежит на европейских лидерах.

«Если позволите, господин президент, дело не только в Зеленском. Он может так поступать только потому, что Мерц, Макрон, Стармер и фон дер Ляйен помогают ему продлевать войну», — написал Кошкович.

Ранее Зеленский, комментируя критику Трампа в его адрес, заявил, что Украина не является преградой на пути к миру. «Именно российские ракеты, российские "Шахеды", российская попытка уничтожить Украину являются четкими доказательствами, что России нужны отнюдь не соглашения», — сказал он.