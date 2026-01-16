Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 16 января 2026Мир

На Западе отреагировали на обвинение Трампа в адрес Зеленского

Кошкович: Макрон, Стармер и фон дер Ляйен помогают Зеленскому затягивать войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не является единственным препятствием для мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, назвавшего украинского коллегу главным препятствием на пути к миру. Эксперт отметил, что ответственность за продолжение конфликта также лежит на европейских лидерах.

«Если позволите, господин президент, дело не только в Зеленском. Он может так поступать только потому, что Мерц, Макрон, Стармер и фон дер Ляйен помогают ему продлевать войну», — написал Кошкович.

Ранее Зеленский, комментируя критику Трампа в его адрес, заявил, что Украина не является преградой на пути к миру. «Именно российские ракеты, российские "Шахеды", российская попытка уничтожить Украину являются четкими доказательствами, что России нужны отнюдь не соглашения», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хочет превратить Арктику в прозрачный аквариум». Почему Трамп пугает НАТО российской угрозой и зачем ему нужна Гренландия?

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В России высмеяли планы НАТО по защите Гренландии от Трампа

    Названы четыре кандидата на смену Эрдогану

    На Западе отреагировали на обвинение Трампа в адрес Зеленского

    В США заявили о шоке после удара «Орешника»

    Иран срочно предупредил союзников об ответном ударе при атаке США

    Трампу подарили Нобелевскую премию мира

    В США захотели вернуть долги царской России на сотни миллиардов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok