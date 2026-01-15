Реклама

Бывший СССР
23:16, 15 января 2026Бывший СССР

Зеленский ответил на критику Трампа

Зеленский заявил, что Украина не является преградой на пути к миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинение американского лидера Дональда Трампа в затягивании урегулирования конфликта. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Украина не является преградой на пути к миру, возложив ответственность за отсутствие соглашения на Россию. «Именно российские ракеты, российские "Шахеды", российская попытка уничтожить Украину являются четкими доказательствами, что России нужны отнюдь не соглашения», — сказал он.

