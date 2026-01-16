Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 16 января 2026Мир

На Западе заговорили об отчаянии Зеленского

Журналист Лейрос: Зеленский пытается решить кризис военного аппарата Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Igor Jakubowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский отчаянно пытается решить кризис военного аппарата Украины назначением нового министра обороны. К такому мнению пришел журналист Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Однако эти усилия кажутся напрасными, если проанализировать сложность кризиса. Пока Украина пытается найти "идеального министра" и наладить работу военного аппарата, российские войска продолжают быстро продвигаться на поле боя», — сказано в статье.

Как отметил Лейрос, кризис в основном обусловлен снижением финансовой поддержки из-за прихода к власти Дональда Трампа и отсутствием ресурсов у европейских союзников.

Даже если в украинской военной структуре произойдут некоторые изменения, ничто уже не сможет изменить окончательный исход конфликта, резюмировал журналист.

В начале января Владимир Зеленский объявил о смене главы оборонного ведомства, указав на министра цифровой трансформации Михаила Федорова. До этого Минобороны возглавлял Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность премьер-министра Украины. Он был переназначен на должность главы Минэнерго.

До этого Зеленский захотел провести масштабные изменения в процессе мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На Западе высмеяли заявление Зеленского о конфликте на Украине

    В США оценили ситуацию в Киеве

    На Западе заговорили об отчаянии Зеленского

    Трамп рассказал о набравшем вес из-за «Оземпика» друге

    Названы методы подготовки российских десантников к схваткам с БПЛА

    В РКН высказались о блокировке Telegram в России

    Опубликованы редкие кадры экстренной посадки Су-35 летчиком ВКС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok