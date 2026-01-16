На Западе заговорили об отчаянии Зеленского

Журналист Лейрос: Зеленский пытается решить кризис военного аппарата Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отчаянно пытается решить кризис военного аппарата Украины назначением нового министра обороны. К такому мнению пришел журналист Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Однако эти усилия кажутся напрасными, если проанализировать сложность кризиса. Пока Украина пытается найти "идеального министра" и наладить работу военного аппарата, российские войска продолжают быстро продвигаться на поле боя», — сказано в статье.

Как отметил Лейрос, кризис в основном обусловлен снижением финансовой поддержки из-за прихода к власти Дональда Трампа и отсутствием ресурсов у европейских союзников.

Даже если в украинской военной структуре произойдут некоторые изменения, ничто уже не сможет изменить окончательный исход конфликта, резюмировал журналист.

В начале января Владимир Зеленский объявил о смене главы оборонного ведомства, указав на министра цифровой трансформации Михаила Федорова. До этого Минобороны возглавлял Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность премьер-министра Украины. Он был переназначен на должность главы Минэнерго.

До этого Зеленский захотел провести масштабные изменения в процессе мобилизации.