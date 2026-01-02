Новому министру обороны Украины припомнили обман женщин по телефону

Дмитрук: Новый глава МО Украины Федоров обманывал женщин, предлагая похудеть

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале напомнил, что Михаил Федоров, назначенный новым главой Министерства обороны (МО) Украины, в прошлом обманывал женщин по телефону, продавая им несуществующие программы похудения.

Кроме того, по словам Дмитрука, сейчас министр курирует мошеннические кол-центры, которые отбирают деньги в том числе у украинских военных, их родственников и пенсионеров.

«Теперь он будет воровать напрямую, даже не подходя к телефонной трубке», — заключил он, назвав назначение Федорова клоунадой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене министра обороны страны. По его словам, эту должность займет министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ныне ведомство возглавляет Денис Шмыгаль, до этого занимавший должность премьер-министра Украины.