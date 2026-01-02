Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:09, 2 января 2026Бывший СССР

Новому министру обороны Украины припомнили обман женщин по телефону

Дмитрук: Новый глава МО Украины Федоров обманывал женщин, предлагая похудеть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале напомнил, что Михаил Федоров, назначенный новым главой Министерства обороны (МО) Украины, в прошлом обманывал женщин по телефону, продавая им несуществующие программы похудения.

Кроме того, по словам Дмитрука, сейчас министр курирует мошеннические кол-центры, которые отбирают деньги в том числе у украинских военных, их родственников и пенсионеров.

«Теперь он будет воровать напрямую, даже не подходя к телефонной трубке», — заключил он, назвав назначение Федорова клоунадой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене министра обороны страны. По его словам, эту должность займет министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ныне ведомство возглавляет Денис Шмыгаль, до этого занимавший должность премьер-министра Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Сумма ущерба после мегаограбления банка в Германии выросла более чем втрое

    Стало известно о сомнениях Буданова перед назначением главой офиса Зеленского

    В США призвали не считать требования России препятствием к миру на Украине

    Новому министру обороны Украины припомнили обман женщин по телефону

    Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага

    На Украине объявили принудительную эвакуацию в двух областях

    Чехия заявила об отсутствии денег для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok