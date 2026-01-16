Найден один из организаторов убийства посла России в Турции

CNN Türk: Организатор убийства посла Карлова уехал в Канаду и сменил имя

Один из организаторов убийства посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году уехал в Канаду и скрывается под чужим именем. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает CNN Türk.

По данным телеканала, преступник, настоящее имя которого Джемал Караата, является членом «Фетхуллахистской террористической организации» (FETÖ). Как утверждается, после переезда в Канаду он сменил имя на Салих Ада и устроился работать психотерапевтом в компании Qualia Counselling Services.

«Одной из главных причин смены имени Джемалом Караатой, беглым организатором убийства российского посла, был страх быть похищенным Россией», — говорится в публикации.

Убийство российского посла в Турции Карлова произошло 19 декабря 2016 года. Преступление было совершено бывшим сотрудником полиции Мевлютом Мертом Алтынташем, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В Турции считают, что нападение устроили члены организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ. Их также обвиняют в попытке госпереворота в стране в том же году.

В 2023 году представители Верховного кассационного суда Турции заявили, что убитый посол Карлов стал целью радикалов, поскольку они хотели разжечь войну с Россией.