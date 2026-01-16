Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга

GP: Депрессия является ранним признаком развития нейродегенеративных заболеваний

Депрессия в пожилом возрасте может быть не просто психологической реакцией на старение, а ранним сигналом развивающихся нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты крупного анализа в журнале General Psychiatry (GP).

Ученые изучили медицинские данные более 17,7 тысячи жителей Дании, у которых впоследствии были диагностированы болезнь Паркинсона или деменция с тельцами Леви. Оказалось, что симптомы депрессии у этих пациентов появлялись чаще и раньше, чем у людей с другими хроническими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, болезни почек или остеопороз. Риск депрессии постепенно нарастал и достигал пика примерно за три года до постановки неврологического диагноза.

Важно, что повышенный уровень депрессии сохранялся и после выявления болезни Паркинсона или деменции, тогда как при других длительных заболеваниях подобной динамики не наблюдалось. Это указывает на то, что депрессивные симптомы не сводятся лишь к эмоциональной реакции на ухудшение здоровья, а могут отражать ранние изменения в мозге.

По словам руководителя исследования Кристофера Роде, полученные данные согласуются с гипотезой, что депрессия может быть одним из первых проявлений нейродегенеративного процесса. Особенно выраженной эта связь оказалась при деменции с тельцами Леви, где частота депрессии была даже выше, чем при болезни Паркинсона.

Авторы подчеркивают, что депрессия сама по себе не означает неизбежного развития деменции. Однако у пожилых людей она может служить важным «красным флагом», указывающим на повышенный риск серьезных заболеваний мозга.

Ранее ученые выяснили, что добавка на основе шафрана может улучшать психическое состояние у людей с болезнью Паркинсона.