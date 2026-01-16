Реклама

05:45, 16 января 2026

Нобелевский комитет разрешил Трампу оставить медаль премии мира

Нобелевский комитет отказал Трампу в звании лауреата
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Ammar Awad / Reuters

Норвежский Нобелевский комитет отреагировал на передачу медали премии мира президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети X.

Там указали, что после объявления Нобелевской премии она не может быть отозвана, передана или переуступлена кому-либо другому. Статус лауреата премии является окончательным и вечным. «Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет», — уточнили в комитете.

Ранее 16 января Трамп встретился с венесуэльской оппозиционеркой, лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо. В ходе беседы в Белом доме гостья вручила президенту свою медаль. Она заявила, что «спустя двести лет жители Боливара возвращают наследнику президента Джорджа Вашингтона медаль в знак признания его уникальной преданности свободе Венесуэлы».

