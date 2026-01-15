Экс-офицер США назвал стратегическую ценность Гренландии

Экс-офицер Крапивник: Реальная ценность Гренландии для Трампа состоит в ресурсах

Главная ценность Гренландии для американского президента Дональда Трампа заключается в ее ресурсах, однако с ее добычей могут возникнуть проблемы. Таким мнением поделился бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с журналистами «МК».

Как отметил военный, остров для американцев стал стратегическим объектом систем противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому разговоры о том, что ее кто-то может «внезапно захватить», являются фантастичными. «Реальная ценность Гренландии для Трампа — в ресурсах, но добыча их сопряжена с колоссальными трудностями», — пояснил Крапивник.

По его словам, в центральной части острова под километровым слоем льда есть месторождения редкоземельных металлов, цинка, свинца, урана и даже драгоценный камней, таких как рубины. При этом извлечь их задача непростая, поскольку это очень дорого и сложно с технологической точки зрения.

Впрочем, есть и более доступные ресурсы — углеводороды на шельфе. Геологи оценили вероятные запасы нефти в регионе на 17 миллиардов баррелей, уточняет экс-офицер. Говоря о сценарии силового захвата острова, Крапивник подчеркнул, что Вашингтону не придется перебрасывать большое количество военных в регион.

«У них есть 11-я воздушно-десантная арктическая дивизия быстрого реагирования. Переброски двух бригад такой дивизии хватит с избытком для контроля над ключевыми точками. Население Гренландии — примерно 56 тысяч человек», — уточнил экс-офицер.

Ранее сообщалось, что датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала переговоры с госсекретарем США Марко Рубио непростой встречей. По ее словам, у сторон есть фундаментальные разногласия, так как амбиции Вашингтона на присоединение острова остаются неизменными.