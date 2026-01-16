Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 16 января 2026Интернет и СМИ

Охранник нашел необычного собеседника во время ночных дежурств в доме престарелых

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Daniel Megias / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником MiddlePop4953, полгода назад устроившийся ночным охранником в дом престарелых, рассказал о том, как случайно завел дружбу с местным привидением по имени Кайл, на существовании которого настаивают постояльцы. Сам автор при этом поначалу скептически относился к их выдумкам и действительно не сталкивался ни с чем необычным.

«Я по-прежнему не верю в призраков, но, честно говоря, я понимаю, почему кто-то может считать это место населенным привидениями. За последний месяц во время моих смен в некоторых коридорах участились странные звуки. Заслышав щелчки замков или какой-то скрип, я проверяю, не проснулся ли кто-нибудь из жильцов и не нужно ли им в туалет, но никого нет», — написал автор.

Однажды он четко услышал в коридоре кашель, однако вновь не обнаружил источник звука. Мужчина предположил, что причина в возрасте дома и его особенностях, из-за которых эхо распространяется едва ли не на все здание. Однако в какой-то момент он все-таки начал высовывать голову в проход и просить Кайла вести себя потише.

«И это работает. Я все еще скептик, у меня определенно недостаточно доказательств, чтобы вдруг поверить в призраков... Но я признаю, что, когда я говорю Кайлу успокоиться и дать мне спокойно заняться своими делами, я чувствую себя значительно менее жутко», — заключил автор.

Ранее другие пользователи Reddit поделились случаями из жизни, которые заставили их поверить в привидений. Об этом они рассказали в треде, набравшем почти пять тысяч комментариев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Европе произошел раскол из-за Путина

    Мерц сделал неожиданно позитивное заявление о России

    Украинские олигархи лишились имущества в российском регионе

    Тревел-блогерша описал почту США словами «умирает надежда на быстрый процесс»

    В Индии назвали признак «геополитического пробуждения»

    В центре Москвы произошла стрельба

    Работающие с чужими гениталиями люди поделились своими открытиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok