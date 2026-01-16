Охранник нашел необычного собеседника во время ночных дежурств в доме престарелых

Пользователь Reddit с ником MiddlePop4953, полгода назад устроившийся ночным охранником в дом престарелых, рассказал о том, как случайно завел дружбу с местным привидением по имени Кайл, на существовании которого настаивают постояльцы. Сам автор при этом поначалу скептически относился к их выдумкам и действительно не сталкивался ни с чем необычным.

«Я по-прежнему не верю в призраков, но, честно говоря, я понимаю, почему кто-то может считать это место населенным привидениями. За последний месяц во время моих смен в некоторых коридорах участились странные звуки. Заслышав щелчки замков или какой-то скрип, я проверяю, не проснулся ли кто-нибудь из жильцов и не нужно ли им в туалет, но никого нет», — написал автор.

Однажды он четко услышал в коридоре кашель, однако вновь не обнаружил источник звука. Мужчина предположил, что причина в возрасте дома и его особенностях, из-за которых эхо распространяется едва ли не на все здание. Однако в какой-то момент он все-таки начал высовывать голову в проход и просить Кайла вести себя потише.

«И это работает. Я все еще скептик, у меня определенно недостаточно доказательств, чтобы вдруг поверить в призраков... Но я признаю, что, когда я говорю Кайлу успокоиться и дать мне спокойно заняться своими делами, я чувствую себя значительно менее жутко», — заключил автор.

