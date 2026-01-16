Реклама

19:39, 16 января 2026

Орбан предупредил ЕС из-за кредита Украине

Премьер Венгрии Орбан раскритиковал решение ЕС о предоставлении кредита Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Европейского союза (ЕС) о предоставлении Украине кредита на сумму 90 миллионов долларов и предупредил руководство объединения о последствиях такого шага. Фрагмент его выступления опубликован в соцсети X.

«Брюссельские лидеры продолжают оказывать Украине финансовую поддержку практически без всяких условий — "все, что нужно, мы предоставим". А украинцы — не дураки, они не отступят. И если им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», — сказал политик.

Орбан отметил, что ЕС уже потратил на поддержку Киева 193 миллиарда евро, и все знают, что Украина никогда не сможет вернуть эти средства. То же самое, по его словам, произойдет и с новым кредитом, а руководству ЕС впоследствии придется собирать выделенные Киеву деньги с государств-членов.

Ранее венгерский премьер раскритиковал позицию тех, кто считает возможным компенсировать предоставленные Евросоюзом кредиты для Украины за счет репараций России. По его словам, рассуждающие о таком сценарии либо находятся в параллельной реальности, либо прячут голову в песок.

