Орбан раскритиковал принятый ЕК план по распределению кредита для Украины

Орбан выступил против принятого ЕК плана по кредитованию Украины

Те, кто думает, что предоставленные Евросоюзом (ЕС) кредиты для Украины будут компенсированы репарациями России, существуют в другой реальности. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«Любой, кто считает, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, позже могут быть погашены российскими репарациями, либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром», ― заявил он, комментируя заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредита для Украины.

Венгерский политик отметил, что любой, кто утверждает, что время работает против России, не желает узнать реальные данные о военной, экономической и географической ситуации.

Ранее Виктор Орбан ответил на требования Украины получить 800 миллиардов долларов, что деньги не растут на деревьях.