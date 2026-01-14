Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 14 января 2026Мир

Орбан раскритиковал принятый ЕК план по распределению кредита для Украины

Орбан выступил против принятого ЕК плана по кредитованию Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Те, кто думает, что предоставленные Евросоюзом (ЕС) кредиты для Украины будут компенсированы репарациями России, существуют в другой реальности. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«Любой, кто считает, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, позже могут быть погашены российскими репарациями, либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром», ― заявил он, комментируя заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредита для Украины.

Венгерский политик отметил, что любой, кто утверждает, что время работает против России, не желает узнать реальные данные о военной, экономической и географической ситуации.

Ранее Виктор Орбан ответил на требования Украины получить 800 миллиардов долларов, что деньги не растут на деревьях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    На Западе сочли сигналом удар российского «Орешника»

    Москвич придумал необычный способ занять парковочное место

    В России ужесточат контроль за снятием наличных

    В США оценили «одуванчики» российских танков

    ОПГ разработала схему вымогательств при помощи интернет-знакомств в российском регионе

    Строительный кран обрушился на поезд с туристами в Таиланде и попал на видео

    Телезвезда рассказала о предложении незнакомца провести ночь за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok