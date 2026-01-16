Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 16 января 2026Из жизни

Останки таинственно пропавшего юноши опознали через 60 лет

В США опознали останки 19-летнего юноши, который таинственно исчез в 1965 году
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ventura County Sheriff’s Office

В США опознали останки юноши, который таинственно исчез в 1965 году. Об этом сообщает KTLA.

19-летний Рональд Джозеф Коул исчез в мае 1965-го из дома своих родственников в городе Филмор, штат Калифорния. Молодой человек приехал туда из Сан-Диего, чтобы попытаться найти работу. При этом по неизвестным причинам в розыск его объявили только через 18 лет.

Следователи были уверены, что Коул стал жертвой преступления, а главным подозреваемым считали его сводного брата Дэвида Ла Февера. Однако улик, которые это подтверждают найти не удалось, а сам Ла Февер отрицал любую причастность к пропаже родственника. Прорыв в расследовании дела произошел только в 2024 году при повторном изучении останков, найденных в штате Иллинойс в октябре 1966 года. В частности, там был обнаружен череп с пулевым отверстием.

В 2025 году некоммерческой организации «Проект Доу», которая занимается поиском пропавших людей при помощи исследования ДНК-генеалогии, и следователям отдела по нераскрытым делам из Иллинойса удалось установить круг родственников неизвестного. В январе было объявлено, что в 1966 году полиция обнаружила останки Коула.

Материалы по теме:
«Это был постыдный секрет» Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
«Это был постыдный секрет»Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
23 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

Каким образом он оказался в трех тысячах километров от места, где его видели в последний раз, неизвестно. Ла Февера, в последние годы жизни жившего в Канаде, не стало в 2007 году. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США сумели опознать останки женщины, которые нашли в октябре 2007 года. Ей оказалась 40-летняя Мэри Элис Мэлони, которая пропала весной того же года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В центре Москвы произошла стрельба

    Останки таинственно пропавшего юноши опознали через 60 лет

    Работающие с чужими гениталиями люди поделились своими открытиями

    В совете Кличко украинцам увидели пользу для российских военных

    Россия выразила солидарность с народом Ирана

    Россиянам напомнили о короткой неделе

    Москвич решил воспитать трех хулиганов и расстрелял их

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok