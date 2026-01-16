Осужденного за смертельную аварию россиянина отказались штрафовать

В Екатеринбурге суд отказался штрафовать осужденного за смертельную аварию

В Екатеринбурге суд отказал в удовлетворении иска на 1,6 миллиона рублей к местному жителю, осужденному за смертельную аварию. Об этом пишет Ura.ru.

Иск подавала компания «Сольоптторг», на чьей штрафстоянке находился автомобиль осужденного. Ранее суд удовлетворил эти требования, но адвокат добился отмены решения. При новом рассмотрении суд, учтя позицию следствия — машина не являлась вещественным доказательством, отказал компании.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за аварию, которая произошла 4 августа 2019 года около ТЦ «Алатырь». В ней не выжили два человека.

