Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 13 января 2026Силовые структуры

УДО сына полковника Росгвардии оспорили

Прокуратура оспорила УДО сына полковника Росгвардии, устроившего смертельное ДТП
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокуратура обжаловала решение об условно-досрочном освобождении (УДО) сына полковника Росгвардии из Екатеринбурга Андрея Васильева — Владимира, осужденного за ДТП с летальным исходом в 2019 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, мужчину освободили в декабре 2025 года. Суд счел, что он погасил большую часть задолженности перед потерпевшими и, более того, положительно характеризуется в местах отбывания наказания. С такими выводами не согласилась прокуратура и подала апелляционное представление в Свердловский областной суд.

Роковая авария произошла 4 августа 2019 года на улице Малышева в Екатеринбурге. Тогда в результате столкновения нескольких машин были ранены трое. Для двоих из них ранения оказались летальными. Сам Васильев в момент ДТП находился в состоянии опьянения.

В марте 2021 года его приговорили к 8 годам и 11 месяцам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Мировые цены на серебро достигли максимума

    Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

    Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

    Задержание мужчины с крупной партией наркотиков в такси попало на видео

    Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу

    Военкор раскрыл цель ударов по Киеву

    Уничтоживший десятки бойцов ВСУ удар «Искандера» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok