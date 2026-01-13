УДО сына полковника Росгвардии оспорили

Прокуратура оспорила УДО сына полковника Росгвардии, устроившего смертельное ДТП

Прокуратура обжаловала решение об условно-досрочном освобождении (УДО) сына полковника Росгвардии из Екатеринбурга Андрея Васильева — Владимира, осужденного за ДТП с летальным исходом в 2019 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, мужчину освободили в декабре 2025 года. Суд счел, что он погасил большую часть задолженности перед потерпевшими и, более того, положительно характеризуется в местах отбывания наказания. С такими выводами не согласилась прокуратура и подала апелляционное представление в Свердловский областной суд.

Роковая авария произошла 4 августа 2019 года на улице Малышева в Екатеринбурге. Тогда в результате столкновения нескольких машин были ранены трое. Для двоих из них ранения оказались летальными. Сам Васильев в момент ДТП находился в состоянии опьянения.

В марте 2021 года его приговорили к 8 годам и 11 месяцам лишения свободы.

