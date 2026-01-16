Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

Bloomberg: В Норвегии назвали жалкой передачу Трампу Нобелевской премии мира

Бывшая государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии, профессор Университета Осло Янне Хааланд Матлари назвала жалким и бессмысленным поступком передачу президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира со стороны лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

«Это совершенно неслыханно», — отметила эксперт, комментируя передачу награды американскому лидеру.

Бывший мэр Осло от правящей Лейбористской партии Раймонд Йохансен назвал произошедшее «позорной» ситуацией и заявил, что это наносит ущерб одной из самых признанных и важных наград в мире. Он добавил, что это решение может легко спровоцировать развитие движения против Нобелевской премии мира.

Мария Корина Мачадо подарила Трампу свою Нобелевскую медаль мира во время встречи с главой Белого дома. Американский лидер счел это «прекрасным жестом взаимного уважения».