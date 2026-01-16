Реклама

01:10, 16 января 2026

Трампу подарили Нобелевскую премию мира

Венесуэльская оппозиционерка Мачадо подарила Трампу свою Нобелевскую медаль
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп получил медаль Нобелевской премии мира — ее подарила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо. Об этом сообщает Reuters.

«Мачадо заявила, что вручила Трампу свою Нобелевскую медаль мира во время их встречи в четверг. Она не ответила на вопросы журналистов о том, принял ли он награду», — указано в сообщении.

По данным The Washington Post, данный «экстраординарный шаг» она совершила с целью добиться расположения Трампа.

Ранее стало известно, что Мачадо и временный президент Венесуэлы Делси Родригес борются за симпатию Трампа. Политики пытаются убедить «непредсказуемого человека», что именно они — подходящие люди для руководства переходным периодом в Венесуэле.

