Путешествия
20:11, 16 января 2026Путешествия

Пилоты допустили снижение самолета до опасной высоты при посадке в российском городе

Самолет опустился ниже минимальной высоты при заходе на посадку в Братске
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Экипаж российской авиакомпании «ЮВТ Аэро» допустил снижение самолета до опасной высоты при заходе на посадку в аэропорту Братска. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел днем 14 января. Борт выполнял чартерный рейс Нижневартовск — Братск. Уточняется, что самолет опустился до 884 метров. Этот показатель оказался ниже разрешенного диспетчером на 122 метра. На подлете ко взлетно-посадочной полосе аэропорта российского города в кабине пилотов сработала сигнализация минимальной безопасной высоты.

Диспетчер связался с экипажем и дал ему указание проверить ее и вернуться к необходимым значениям. После этого пилоты благополучно посадили самолет. Известно, что на борту находилось 46 пассажиров. Никто из них и сотрудников авиакомпании не пострадал. В настоящее время Росавиация инициировала расследование случившегося.

Ранее пассажирский самолет получил вмятины при столкновении с птицами при заходе на посадку. Борт выполнял рейс из Токио.

