Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:22, 16 января 2026Интернет и СМИ

Популярный российский блогер признался в постыдных поступках во время работы на рынке

Блогер Васильев: Стыдно за то, как я вел себя с покупателями, работая на рынке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Радио Sputnik / RuTube

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный под ником «Ай, как просто!», рассказал о работе на Митинском радиорынке, где он трудился до карьеры на YouTube. Во время эфира радио Sputnik, запись которого доступна во «ВКонтакте», он признался в постыдных поступках по отношению к покупателям.

«Мне стыдно, мне искренне стыдно за то, как мы в молодости на Митинском радиорынке вели себя по отношению к людям. Мы не занимались мошенничеством или обманом, но тем не менее», — сказал блогер.

Как уточнил Васильев, в случае если покупателя не устраивал товар и он хотел получить назад деньги, продавцы старались избежать возврата средств и «делали все», чтобы уговорить человека на обмен или другие опции. Он объяснил это тем, что руководство торговой точки строго отчитывало продавцов за оформленные возвраты.

При этом блогер добавил, что если покупатель в споре с продавцами указывал на законы, позволяющие ему оформить возврат, то он с коллегами вызывал администратора, и тогда человеку возвращали деньги. «Лишь бы он никуда не шел и не начиналось проверок», — отметил Васильев.

Ранее блогер рассказал о самом пугающем случае в жизни. Васильев заявил, что испытал сильный страх, когда сел в машину к незнакомцам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

    В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

    Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

    Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

    На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

    Грызун напугал гостей элитного отеля Великобритании и попал на видео

    Поставщик дронов для Киева представил «Руту 2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok