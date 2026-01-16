Популярный российский блогер признался в постыдных поступках во время работы на рынке

Блогер Васильев: Стыдно за то, как я вел себя с покупателями, работая на рынке

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный под ником «Ай, как просто!», рассказал о работе на Митинском радиорынке, где он трудился до карьеры на YouTube. Во время эфира радио Sputnik, запись которого доступна во «ВКонтакте», он признался в постыдных поступках по отношению к покупателям.

«Мне стыдно, мне искренне стыдно за то, как мы в молодости на Митинском радиорынке вели себя по отношению к людям. Мы не занимались мошенничеством или обманом, но тем не менее», — сказал блогер.

Как уточнил Васильев, в случае если покупателя не устраивал товар и он хотел получить назад деньги, продавцы старались избежать возврата средств и «делали все», чтобы уговорить человека на обмен или другие опции. Он объяснил это тем, что руководство торговой точки строго отчитывало продавцов за оформленные возвраты.

При этом блогер добавил, что если покупатель в споре с продавцами указывал на законы, позволяющие ему оформить возврат, то он с коллегами вызывал администратора, и тогда человеку возвращали деньги. «Лишь бы он никуда не шел и не начиналось проверок», — отметил Васильев.

Ранее блогер рассказал о самом пугающем случае в жизни. Васильев заявил, что испытал сильный страх, когда сел в машину к незнакомцам.