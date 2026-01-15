Реклама

Работавший с Соловьевым блогер рассказал о самом страшном случае в жизни

Блогер Васильев рассказал, что в 16 лет сел в машину к незнакомцам и испугался
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», ранее работавший на канале «Соловьев Live», вспомнил, как сел в машину к незнакомцам и испытал самый сильный в его жизни страх. О происшествии он рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Блогер отметил, что случай произошел, когда ему было 16 лет. По его словам, он поздно закончил работать и не успел на последний автобус до дома. Из-за того ему пришлось останавливать попутную машину и просить его подвезти. Васильев занял переднее сиденье, через некоторое время в автомобиль сел еще один пассажир, который разместился прямо за его спиной.

«Время уже больше 12 ночи. (...) Они меня завозят в какой-то глухой лес. Я сижу, я не знаю просто, что делать, у меня варианты прокручиваются в голове. Кстати, мне никогда в жизни не было так страшно», — признался блогер.

Он добавил, что после этого случая долгое время не пользовался услугами таксистов.

Ранее Васильев рассказал о зарплате на «Соловьев Live». Он отметил, что гонорар на телеканале меньше, чем пожертвования от его подписчиков.

