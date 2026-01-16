Реклама

11:11, 16 января 2026

Прибывшую из Грузии россиянку задержали из-за долларов наличными в аэропорту

Во Внуково таможенники задержали россиянку с 105 тысячами долларов наличными
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Прибывшую из Грузии россиянку задержали из-за долларов наличными в московском аэропорту Внуково. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

43-летняя москвичка привезла с собой 105 тысяч долларов (почти 8 миллионов рублей). Уточняется, что она сама рассказала о содержимом багажа таможенникам в ходе допроса. Женщина заявила, что задекларировала доллары в Грузии, а о правилах в России не знала. При этом при въезде в страну необходимо вносить данные о перевозимых средствах, если их сумма превышает 10 тысяч долларов (около 785 тысяч рублей).

В отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело. Ей может грозить штраф, превышающий в 10-15 раз сумму перевозимых наличных, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Ранее иностранца с иконами на 1,3 миллиона рублей остановили таможенники в московском аэропорту Шереметьево. Он прибыл в Россию из Сербии.

