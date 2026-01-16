Реклама

Культура
22:19, 16 января 2026Культура

Продюсер назвал самого богатого певца России

Продюсер Евгений Бабичев назвал Юрия Антонова богатейшим певцом России
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что певец Юрий Антонов является богатейшим певцом страны. Об этом он сообщил порталу «Абзац».

По словам Бабичева, народному артисту России не мешает зарабатывать даже отсутствие сольных концертов.

«Что ни песня, то хит. В барах постоянно заказывают Антонова. У него устойчивая ротация — его творчество не устаревает. Если оно не на века, то на десятки лет точно», — отметил продюсер.

Ранее стало известно, что россияне в период новогодних праздников проявили наибольший интерес к рэперу Василию Вакуленко, известному под псевдонимом Баста. Результаты исследования опубликовал сервис BandLink.

