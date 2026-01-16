Пропавшую почти месяц назад россиянку нашли без признаков жизни на чужом балконе

Пропавшую почти месяц назад 45-летнюю женщину из города Серова Свердловской области нашли без признаков жизни на чужом балконе в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, женщина исчезла около трех недель назад. Удалось выяснить, что в столице Урала она арендовала квартиру и собиралась пойти на перманентный макияж.

Однако после процедуры красоты ее никто не видел. В родной город она так и не вернулась. При этом своему 19-летнему сыну женщина отправляла сообщение, в котором упомянула, что идет к остановке.

Как пишет портал E1.ru, женщина долгое время работала в банках. В прошлом она никогда надолго не пропадала. У нее остались сын, пожилая мать и старшая сестра.

Что именно случилось и идет ли речь о криминале, пока неизвестно.

