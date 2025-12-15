Реклама

Россия
10:30, 15 декабря 2025Россия

Россиянку с выпавшими внутренностями нашли под окнами многоэтажки

В Екатеринбурге женщину с выпавшими внутренними органами нашли под окнами дома
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге женщину с выпавшими внутренними органами нашли под окнами многоэтажного дома на улице Академика Вонсовского. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, спасти горожанку не удалось. Один из очевидцев происшествия описал, что у женщины был вспорот живот.

«Медики посмотрели и сказали, что у нее была полостная операция. Швы разошлись. Видимо, от падения с большой высоты», — поделился екатеринбуржец.

По его словам, никто из соседей не слышал криков женщины. Следователи начали допрашивать членов семьи горожанки. По факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде пятиклассница выпала из окна 16-го этажа дома, расположенного в жилом комплексе «Родниковая долина» на улице Грибанова. Она получила несовместимые с жизнью травмы .

