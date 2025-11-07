Россия
15:00, 7 ноября 2025Россия

Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

В Волгограде пятиклассница выпала из окна 16-го этажа, спасти ее не удалось
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Волгограде пятиклассница выпала из окна 16-го этажа дома, расположенного в жилищном комплексе «Родниковая долина» на улице Грибанова, спасти девочку не удалось. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, трагедия произошла, когда мать девочки вышла в другую комнату. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

В правоохранительных органах подчеркнули, что по факту случившегося была организована проверка. На теле ребенка не нашли насильственных следов.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчину разорвало пополам после падения с многоэтажки на забор.

Ранее в Мурино Ленинградской области 16-летнюю школьницу, наблюдавшуюся у психиатра, нашли под окнами многоэтажного дома на Воронцовском бульваре.

Свежая Россия
