Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

В Волгограде пятиклассница выпала из окна 16-го этажа, спасти ее не удалось

В Волгограде пятиклассница выпала из окна 16-го этажа дома, расположенного в жилищном комплексе «Родниковая долина» на улице Грибанова, спасти девочку не удалось. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, трагедия произошла, когда мать девочки вышла в другую комнату. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

В правоохранительных органах подчеркнули, что по факту случившегося была организована проверка. На теле ребенка не нашли насильственных следов.

