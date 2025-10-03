Россия
09:51, 3 октября 2025

Россиянина разорвало пополам после падения с многоэтажки

В Уфе мужчину разорвало пополам после падения с многоэтажки на забор
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе мужчину разорвало пополам после падения с многоэтажки на забор. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, трагедия с россиянином произошла минувшей ночью. Горожанин полетел вниз из дома на улице Аксакова и упал на забор. Спасти его не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого стало известно, что в Мурино Ленинградской области 16-летнюю школьницу, наблюдавшуюся у психиатра, нашли под окнами многоэтажного дома на Воронцовском бульваре.

Еще раньше в Челябинске школьницу обнаружили с травмами под окнами дома. Медики не смогли реанимировать девочку.

