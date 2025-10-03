Россиянина разорвало пополам после падения с многоэтажки

В Уфе мужчину разорвало пополам после падения с многоэтажки на забор

В Уфе мужчину разорвало пополам после падения с многоэтажки на забор. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, трагедия с россиянином произошла минувшей ночью. Горожанин полетел вниз из дома на улице Аксакова и упал на забор. Спасти его не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

