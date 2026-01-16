Реклама

Экономика
17:43, 16 января 2026

Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

Блогер Васильев захотел взять несколько ипотек
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», ранее работавший на канале «Соловьев Live», захотел взять несколько ипотек, чтобы обезопасить семью. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Васильев отметил, что является независимым блогером, которому нечего опасаться. Однако несмотря на отсутствие связей с правительством, блогеру хотелось бы обеспечить доход своей семье на случай непредвиденных обстоятельств. Для этого он планирует досрочно закрыть уже оформленные ипотеки и взять еще несколько кредитов на жилье.

«Я хочу озаботиться недвижкой, чтобы, если что-то пойдет не по плану, мой ребенок и моя жена были бы обеспечены. Потому что такая общественная деятельность все-таки может быть опасной», — отметил Васильев.

Ранее Васильев рассказал, как в прошлом сел в машину к незнакомцам и испытал самый сильный в его жизни страх. Случай произошел, когда блогеру было 16 лет.

