Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

Блогер Васильев захотел взять несколько ипотек

Блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», ранее работавший на канале «Соловьев Live», захотел взять несколько ипотек, чтобы обезопасить семью. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Васильев отметил, что является независимым блогером, которому нечего опасаться. Однако несмотря на отсутствие связей с правительством, блогеру хотелось бы обеспечить доход своей семье на случай непредвиденных обстоятельств. Для этого он планирует досрочно закрыть уже оформленные ипотеки и взять еще несколько кредитов на жилье.

«Я хочу озаботиться недвижкой, чтобы, если что-то пойдет не по плану, мой ребенок и моя жена были бы обеспечены. Потому что такая общественная деятельность все-таки может быть опасной», — отметил Васильев.

