03:01, 16 января 2026

Работающие с чужими гениталиями люди поделились своими открытиями

Александра Лисица
Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Люди, которые во время работы вынуждены взаимодействовать с гениталиями других людей, поделились своими открытиями об этих органах. О своем опыте они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

В частности, своими открытиями поделился мужчина, который работает медбратом урологического отделения. Он рассказал, что его удивляет то, как выглядят половые органы мужчин, которые весят больше 300 килограммов.

Жировая прослойка в области лобка разрастается вокруг пениса, в результате чего получается нечто, напоминающее глубокую нору суслика. В глубине этой норы будет находиться пенис, кончик которого можно увидеть только с помощью фонарика

TheS00thSayerпользователь Reddit

Еще одна пользовательница, работающая медсестрой, отметила, что ее поражает то, насколько разными могут быть женские половые органы.

Женщины невероятно разнообразны не только внешне, но и в расположении мочеиспускательного канала. Установка катетера — это своего рода приключение. Самой безумной вещью, которую я когда-либо видела, были длинные, толстые, с оборками, внутренние половые губы в стиле рококо. До такой степени, что это выглядело почти как двойной набор половых губ

DanceApprehensionпользовательница Reddit
А женщина, которая занимается бразильской эпиляцией, пожаловалась на то, что ее клиентки плохо следят за гигиеной и не умеют правильно ухаживать за собой после дефекации.

Для меня сюрпризом стало то, как часто женщины приходили буквально с фекалиями на заднем проходе. Я давала им салфетки, чтобы они могли освежиться перед эпиляцией, но это не помогало, они просто не умеют вытираться

valeriandreamingпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали только после свадьбы. Для некоторых пользователей сюрпризом оказалось то, что для многих женщин плач — это способ справиться со стрессом.

