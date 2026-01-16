Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:16, 16 января 2026Экономика

Расходы на выдворение мигрантов из России резко выросли

«Тендерплан»: Регионы запросили больше 828 миллионов рублей на высылку мигрантов
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За 11 месяцев прошлого года российские регионы запросили 828,5 миллиона рублей на покупку билетов для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на расчеты «Тендерплан».

С января по ноябрь 2024 года соответствующая сумма составляла 639,1 миллиона рублей. Больше прочих в минувшем году запросил Центральный федеральный округ, регионы которого разместили 48 тендеров почти на 343 миллиона рублей. А самый сильный рост зафиксировали в Уральском федеральном округе. Если в 2024 году там разместили тендеры на 537 тысяч 600 рублей, то в 2025 году уже на 11 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты из Бангладеш, Китая, Индии и ряда других государств Южной и Восточной Азии оказались дешевле для российских работодателей, нежели жители Таджикистана, Узбекистана и прочих постсоветских республик. Теперь российские застройщики ищут рабочих как можно дальше от России, надеясь таким образом удешевить производство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США подали в суд на Россию за царские долги. Сотни миллиардов долларов хотят забрать из замороженных активов

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

    В российском городе стали массово прыгать из окон из-за непогоды

    Жители Подмосковья устроили заезд по льду на электробайке и диване

    Россиянка Андреева победила соотечественницу и вышла в финал турнира WTA

    Расходы на выдворение мигрантов из России резко выросли

    Не торопящихся убрать новогоднюю елку после праздников россиян предупредили об опасности

    На территории атомной станции нашли останки представителя королевского рода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok