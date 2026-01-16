Реклама

12:45, 16 января 2026Авто

Расходы россиян на новые легковушки подсчитали

«Автостат»: Россияне потратили на новые легковушки 4,36 триллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В 2025 году расходы жителей России на приобретение новых легковых автомобилей упали в годовом выражении на 11 процентов и достигли 4,36 триллиона рублей. Эти данные агентства «Автостат» процитировало РИА Новости.

В 2024 году речь шла о сумме порядка 4,9 триллиона. Продажи новых легковушек упали на 15,6 процента и оцениваются в 1,3 миллиона единиц.

Отмечается, что самой популярной маркой новых легковых автомобилей оказалась Lada. Ее продажи уменьшились на 24,4 процента и составили 330 тысяч штук. Вторую позицию занял Haval (173,3 тысячи штук, снижение больше чем на девять процентов). Замыкает тройку Chery с результатом в 99,8 тысячи единиц (минус 36,4 процента).

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России выросли на 5 процентов в сравнении с тем же периодом позапрошлого года. В целом за ноябрь в России реализовали в общей сложности почти 128 тысяч новых легковушек.

