Раскрыты сроки запуска безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией

МЭР: Безвиз между Россией и Саудовской Аравией запустят в начале марта

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией запустят в конце февраля — начале марта 2026 года. Такие сроки раскрыл в беседе с РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) Никита Кондратьев.

Он подчеркнул, что в РФ есть множество интересных для арабских туристов мест. К примеру, они любят приезжать в Сочи в течение всего года и проявляют интерес к Владимирской, Тульской и Тверской областям.

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов в декабре 2025 года.