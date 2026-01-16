Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:34, 16 января 2026Путешествия

Раскрыты сроки запуска безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией

МЭР: Безвиз между Россией и Саудовской Аравией запустят в начале марта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: STR New / Reuters

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией запустят в конце февраля — начале марта 2026 года. Такие сроки раскрыл в беседе с РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) Никита Кондратьев.

Он подчеркнул, что в РФ есть множество интересных для арабских туристов мест. К примеру, они любят приезжать в Сочи в течение всего года и проявляют интерес к Владимирской, Тульской и Тверской областям.

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов в декабре 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Россиянин получил срок за помощь иностранным гражданам

    Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

    Сенаторы озаботились ценами на заправках

    Китай остановил покупку электроэнергии в России

    Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

    Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

    Врач оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok