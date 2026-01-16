Россиян предупредили об опасности застоявшейся в квартире елки

Врач Сережина: В застоявшейся елке начинаются процессы разложения

Застоявшаяся в квартире новогодняя елка может быть опасна для людей с аллергией, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она подчеркнула, что опасна может быть не только живая, но и искусственная ель.

«Срубленное дерево уже не является живым организмом и со временем становится источником избыточной микрофлоры. В нем запускаются процессы разложения, в которых активно участвуют грибки и бактерии, — предупредила врач. — Когда ель устанавливают во влажной среде, чтобы она дольше сохраняло внешний вид, создаются благоприятные условия не для самого дерева, а именно для роста опасной микрофлоры».

Это, по словам Сережиной, может быть особенно критично для людей с респираторной аллергией. Она рекомендовала ограничить срок пребывания срубленного дерева в квартире одной-двумя неделями.

«Искусственная елка часто воспринимается как более безопасный вариант, но и у нее есть свои нюансы. Например, мало кто знает, что ее нужно мыть до и после использования, ведь конструкция активно накапливает пыль, — объяснила медик. — Если в помещении, где находится новогодняя ель, становится душно, появляется заложенность носа, осиплость голоса, слезотечение — это признаки возможной аллергии на пыль и плесневые грибы. От новогоднего атрибута нужно избавиться немедленно».

Ранее россиян предупредили, что за неправильную утилизацию живой новогодней елки грозит штраф. Эти деревья считают крупногабаритными коммунальными отходами, поэтому выбрасывать их нужно в специальные контейнеры большого объема.