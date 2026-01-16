Реклама

16:56, 16 января 2026

Россиян призвали воздержаться от поездок в страну бывшего СССР

МИД призвал российских граждан воздержаться от поездок в Молдавию
Фото: aquatarkus / Shutterstock / Fotodom

Российских граждан призвали воздержаться от поездок в одну страну бывшего СССР — речь идет о Молдавии. Соответствующее предостережение размещено на сайте МИД РФ.

В заявлении внешнеполитического ведомства указано, что фиксируются случаи «необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова». К примеру, россиян подвергают унизительному досмотру на границе. Кроме того, возросло время ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий.

«Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогами. Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств», — указано в сообщении.

В МИД призвали россиян учитывать все риски.

Ранее работа столичного аэропорта в Молдавии была парализована из-за одного вещества в багаже пассажира и угрозы взрыва. Из здания воздушной гавани Кишинева эвакуировали как пассажиров, так и персонал, была приостановлена регистрация на рейсы.

