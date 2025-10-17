Путешествия
10:44, 17 октября 2025
Путешествия

Работа аэропорта Молдавии была парализована из-за одного вещества в багаже пассажира

«Sputnik Молдова»: Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за угрозы взрыва
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Inquam Photos / Andrei Mardari / Reuters

Работа столичного аэропорта в Молдавии была парализована из-за одного вещества в багаже пассажира и угрозы взрыва. Об этом пишет Telegram-канал издания «Sputnik Молдова» со ссылкой на местную полицию.

Из здания воздушной гавани Кишинева эвакуировали как пассажиров, так и персонал, была приостановлена регистрация на рейсы. В пограничной полиции также допустили изменение в расписании прилетов и вылетов. На месте в настоящее время работают специалисты МВД.

Ранее крупнейший аэропорт Великобритании Хитроу эвакуировали из-за химической угрозы. Все самолеты были перенаправлены в другие воздушные гавани.

