Работа аэропорта Молдавии была парализована из-за одного вещества в багаже пассажира

«Sputnik Молдова»: Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за угрозы взрыва

Работа столичного аэропорта в Молдавии была парализована из-за одного вещества в багаже пассажира и угрозы взрыва. Об этом пишет Telegram-канал издания «Sputnik Молдова» со ссылкой на местную полицию.

Из здания воздушной гавани Кишинева эвакуировали как пассажиров, так и персонал, была приостановлена регистрация на рейсы. В пограничной полиции также допустили изменение в расписании прилетов и вылетов. На месте в настоящее время работают специалисты МВД.

