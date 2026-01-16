Реклама

15:34, 16 января 2026Экономика

Россияне устремились ввысь

«Сумма Элементов»: 37 % россиян готовы переехать в небоскреб
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Около 37 процентов россиян готовы рассмотреть переезд в небоскреб. Об этом говорится в исследовании ГК «Сумма Элементов», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики провели опрос среди 1,2 тысячи россиян. 21 процент респондентов заявили, что были бы рады пожить в высотном здании, еще 22 процента назвали такой опыт интересным. Треть опрошенных отметили, что им важнее состояние квартиры, чем этаж, а 23 процента признались, что жилье на высоте вызывает у них дискомфорт.

37 процентов готовы переехать в небоскреб при условии высокого уровня комфорта жилья. Для 34 процентов ключевым фактором является расположение здания. Еще 15 процентов готовы арендовать квартиру в высотном здании в качестве эксперимента, а 14 процентов согласятся на переезд в небоскреб, где проживают их друзья.

При этом 34 процента респондентов никогда не жили в зданиях выше 15 этажей. Около 31 процента заявили, что им комфортнее жить в малоэтажных домах.

Ранее стало известно, что в России впервые за девять лет подешевела аренда комнат. В начале января 2026 года снять такое жилье можно в среднем за 11,66 тысячи рублей в месяц — на 2,2 процента меньше, чем в прошлом году.

