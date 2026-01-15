Впервые за девять лет в России подешевел один вид жилья

В России впервые за девять лет подешевела аренда комнат. О нетипичной для последнего времени динамике цен на этот вид жилья сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир» в своем исследовании.

В начале января 2026 года снять комнату в России получится в среднем за 11,66 тысячи рублей в месяц — это на 2,2 процента меньше, чем в прошлом году. По данным специалистов, такое жилье дешевеет впервые с 2017 года.

Сильнее всего цены упали во Владикавказе (минус 22 процента за год), Грозном (минус 21,9 процента) и Магнитогорске (минус 19,8 процента). Генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко назвал главной причиной такой динамики снижение платежеспособности арендаторов.

«Ведь спад экономики и падение доходов в первую очередь бьют по наименее обеспеченным слоям населения, а наниматели комнат принадлежат именно к ним», — пояснил глава компании.

