19:12, 15 января 2026Экономика

Впервые за девять лет в России подешевел один вид жилья

«Мир квартир»: Съемные комнаты в России подешевели впервые за девять лет
Нина Ташевская
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В России впервые за девять лет подешевела аренда комнат. О нетипичной для последнего времени динамике цен на этот вид жилья сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир» в своем исследовании.

В начале января 2026 года снять комнату в России получится в среднем за 11,66 тысячи рублей в месяц — это на 2,2 процента меньше, чем в прошлом году. По данным специалистов, такое жилье дешевеет впервые с 2017 года.

Сильнее всего цены упали во Владикавказе (минус 22 процента за год), Грозном (минус 21,9 процента) и Магнитогорске (минус 19,8 процента). Генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко назвал главной причиной такой динамики снижение платежеспособности арендаторов.

«Ведь спад экономики и падение доходов в первую очередь бьют по наименее обеспеченным слоям населения, а наниматели комнат принадлежат именно к ним», — пояснил глава компании.

Ранее в Москве предложили купить микрокомнату без окон за восемь миллионов рублей. Апартаменты площадью восемь квадратных метров находятся в башне «Федерация» делового квартала «Москва-Сити». Продавец заявляет, что объект можно сдавать и получать до 1,2 миллиона рублей в год.

