Россиянин с пулями в сердце час пробыл в состоянии клинической смерти и выжил

Shot: Житель Екатеринбурга с пулями в сердце выжил благодаря усилиям медиков

Житель Екатеринбурга поступил в центральную клиническую больницу № 23 с тремя пулями в сердце. В течение часа россиянин пробыл в состоянии клинической смерти. Выжил он благодаря усилиям медиков, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, одна из пуль сломала мужчине ребро и застряла в грудной клетке, задев часть сердца. У уральца скопилась кровь в сердечной сумке (перикарде) и между легким и грудной стенкой. Кроме того, у него выявили контузию легкого.

Хирурги сумели вскрыть грудную клетку, чтобы оперативно извлечь пулю. На операционном столе у мужчины дважды останавливалось сердце. Врачи запускали его своими руками — они ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не начало биться.

В общей сложности пациент пробыл в состоянии клинической смерти 38 минут. Медики смогли вытащить его с того света.

Они ушили рану сердца и перелили уральцу 1,5 литра донорской крови.

Ранее стало известно, что в Дагестане врачи клиники IMC помогли 14-летнему мальчику, которому мешал дышать огромный язык.