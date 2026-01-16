Реклама

Россия
10:54, 16 января 2026Россия

Россиянин с пулями в сердце час пробыл в состоянии клинической смерти и выжил

Shot: Житель Екатеринбурга с пулями в сердце выжил благодаря усилиям медиков
Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Житель Екатеринбурга поступил в центральную клиническую больницу № 23 с тремя пулями в сердце. В течение часа россиянин пробыл в состоянии клинической смерти. Выжил он благодаря усилиям медиков, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, одна из пуль сломала мужчине ребро и застряла в грудной клетке, задев часть сердца. У уральца скопилась кровь в сердечной сумке (перикарде) и между легким и грудной стенкой. Кроме того, у него выявили контузию легкого.

Хирурги сумели вскрыть грудную клетку, чтобы оперативно извлечь пулю. На операционном столе у мужчины дважды останавливалось сердце. Врачи запускали его своими руками — они ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не начало биться.

В общей сложности пациент пробыл в состоянии клинической смерти 38 минут. Медики смогли вытащить его с того света.
Они ушили рану сердца и перелили уральцу 1,5 литра донорской крови.

Ранее стало известно, что в Дагестане врачи клиники IMC помогли 14-летнему мальчику, которому мешал дышать огромный язык.

