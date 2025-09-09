В России врачи помогли подростку с мешавшим дышать огромным языком и показали его на фото

В Дагестане врачи помогли подростку с мешавшим дышать огромным языком

В Дагестане врачи клиники IMC помогли 14-летнему мальчику, которому мешал дышать огромный язык. Фото увеличенного органа показало издание «Сапа Кавказ» в Telegram.

На снимке видно, что опухший язык занимает практически весь диаметр открытого рта подростка. Также показан результат после лечения.

Как пояснил хирург клиники Артур Меджидов, к увеличению языка привело разрастание вен — венозная мальформация. Из-за этого мальчику было тяжело дышать, глотать и разговаривать. По его словам, это происходит из-за мутации гена и наблюдается в одном случае на 5-10 тысяч новорожденных. «Бывает так, что еще во время внутриутробного развития ребенка некоторые мелкие вены развиваются неправильно. Из-за этого кровь в них застаивается, вены расширяются и извиваются, формируется отек и растет риск образования тромбов и их воспаления», — рассказал он.

При хирургическом вмешательстве в таких случаях существует риск сильного кровотечения. Однако врачам центра удалось при помощи специального препарата склеить разросшиеся вены изнутри, не повредив здоровые ткани. Высокоточное УЗИ, в свою очередь, позволило попасть в нужные сосуды. После процедуры язык подростка почти полностью вернулся к норме.

