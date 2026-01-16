Российская авиакомпания увеличит габариты ручной клади

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит габариты ручной клади

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит габариты ручной клади с 1 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что вместо прежних размеров сумки не более 55х40х20 сантиметров путешественникам разрешат летать с ручной кладью до 55х40х25 сантиметров. То есть в самолет можно будет пронести большинство чемоданов стандартных размеров. А вес ручной клади остается прежним — до 10 килограммов в экономклассе и до 15 килограммов в бизнес-классе.

Ранее авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади, полностью сняв ограничения по весу. В то же время размер сумки для ручной клади все равно будут измерять, но габариты одного места увеличились.