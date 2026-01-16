Российская ZALA представит «передовое решение для боя» в Абу-Даби

ZALA представит дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби

Компания ZALA представит комплекс с дроном-камикадзе «Ланцет-Э» на международной выставке беспилотных систем UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом российский производитель сообщил в своем Telegram-канале.

«Основу нашей экспозиции составит передовое решение для современного боя — разведывательно-ударный комплекс ZALA "Ланцет-Э" и эффективный инструмент мониторинга гражданской критической инфраструктуры — БПЛА ZALA T-20», — говорится в сообщении.

Выставка будет проходить с 20 по 22 января.

В состав комплекса «Ланцет-Э» входит разведывательный беспилотник ближнего радиуса действия Z-16Э, а также ударные аппараты «Изделие-51Э» и «Изделие-52Э». Дальность действия «Изделия-51Э» составляет 45 километров, а младшая модель способна поразить цель на расстоянии до 35 километров.

В ноябре прошлого года Минобороны России сообщило, что применяемые в зоне спецоперации «Ланцеты» наносят удары по объектам противника на дальности до ста километров.