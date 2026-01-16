Российские военные сорвали планы ВСУ на сложном для Украины участке

Минобороны РФ объявило о срыве планов ВСУ в Купянском районе Харьковской области

Российские военные сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сложном для них участке — в Купянском районе Харьковской области. О срыве объявило Министерство обороны России, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили в Минобороны, ВСУ планировали провести ротацию, использовав понтонную переправу через реку Оскол.

«Была цель отработать по (...) переправе (...) Сейчас мы ее уничтожали (...) цель получилось выполнить», — рассказал боец с позывным Егерь.

