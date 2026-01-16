Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:51, 16 января 2026Россия

Российские военные сорвали планы ВСУ на сложном для Украины участке

Минобороны РФ объявило о срыве планов ВСУ в Купянском районе Харьковской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские военные сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сложном для них участке — в Купянском районе Харьковской области. О срыве объявило Министерство обороны России, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили в Минобороны, ВСУ планировали провести ротацию, использовав понтонную переправу через реку Оскол.

«Была цель отработать по (...) переправе (...) Сейчас мы ее уничтожали (...) цель получилось выполнить», — рассказал боец с позывным Егерь.

Ранее сообщалось, что вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил вожделенную Нобелевскую премию. Но торжественность момента оказалась подпорчена

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Европе начались тайные обсуждения способов противостояния Трампу

    Женщины признались в ненависти к одной любимой мужчинами секс-позе

    Появилась новая информация об участниках стрельбы в центре Москвы

    Новая глава Венесуэлы раскритиковала США и выступила с призывом

    В ДНР рассказали об уничтожении элитных штурмовых полков ВСУ в Запорожье

    У берегов США произошло мощное землетрясение

    Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok