Силовые структуры
18:41, 16 января 2026Силовые структуры

Российский адвокат взял с собой на суд маркер с гашишем с одной целью

Ивантеевский суд продлил арест адвокату, передавшему гашиш клиенту в зале суда
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Российский адвокат обвиняется в передаче своему клиенту гашиша в зале суда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

По версии следствия, Алексанян А.А., являющийся действующим адвокатом адвокатской палаты Московской области, привез в здание Ивантеевского городского суда маркер, в котором были спрятаны два свертка с наркотическим средством. Юрист передал его своему подзащитному, конвоированному в зал судебного заседания. Но гашиш обнаружили охранники.

Адвокату предъявлено обвинение по статье 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических веществ»). Он находится под стражей. Суд продлил срок его ареста до 13 февраля.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае полиция изъяла у местного жителя более 160 килограммов марихуаны и девять килограммов гашишного масла.

