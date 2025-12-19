Неожиданная находка в доме россиянина обернулась уголовным делом

В Приморье полиция изъяла у мужчины 160 кг марихуаны и 9 кг гашишного масла

В Приморском крае полиция изъяла у местного жителя более 160 килограммов марихуаны и девять килограммов гашишного масла. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 231 УК РФ. Мужчина задержан и арестован.

По версии следствия, в своем доме в одном из сел региона злоумышленник выращивал коноплю с высоким содержанием психоактивных веществ, перерабатывал растения в гашишное масло и готовил к дальнейшему сбыту. Семена он заказывал по почте.

