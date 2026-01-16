Реклама

Россия
12:38, 16 января 2026Россия

Российский боец рассказал о впервые увиденном им в зоне СВО существе

Российский боец рассказал о встрече с кабаном в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 360.ru

Российский боец рассказал о впервые увиденном им в зоне СВО животном. Его рассказ приводит телеканал «360» в Telegram.

До спецоперации мужчина работал на одном из промышленных предприятий. После начала СВО он пошел служить и оказался на Херсонском направлении. «Спали как килечки — бок о бок», — поделился он воспоминаниями.

Однажды около Энергодара боец впервые увидел кабана. «Я в одну сторону, кабан — в другую», — описал он свою встречу с диким животным.

Ранее другой российский военнослужащий рассказал о самом страшном из увиденного в зоне СВО. Он сообщил, что украинские солдаты стреляли в тех, кого считают своими согражданами. После этого некоторые из них не хотели идти на контакт с Российской армией, боясь расправы со стороны ВСУ.

