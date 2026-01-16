Российский город втрое увеличил выплату новобранцам СВО

В Черногорске в Хакасии втрое увеличили выплату новобранцам СВО

В городе Черногорске Республики Хакасия втрое увеличили выплату новобранцам СВО. Об этом сообщает издание «Хакасия».

Увеличенный размер «подъемных» от муниципалитета составил почти 35 тысяч рублей. При этом ранее каждому новобранцу администрация города выплачивала только 10 тысяч рублей, указано в публикации.

Издание отмечает, что Черногорск — единственный в республике город, который взял на себя подобные финансовые обязательства.

Выплаты, которые получают добровольцы СВО, складываются из муниципальной, региональной и единой федеральной выплат. Ранее в январе выплаты при заключении контракта с Минобороны подняли власти Чувашии.