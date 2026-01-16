Реклама

12:01, 16 января 2026МирЭксклюзив

США создали новый военный объект возле Ирана

США создали новый центр оперативного управления ПВО вблизи Ирана
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Rick Wilking / Reuters

США создали новый центр оперативного управления противовоздушной обороной (ПВО) в Катаре, находящемся вблизи Ирана. Об этом сообщается в материалах Минобороны США, с которыми ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«Это значительный шаг вперед в укреплении регионального оборонного сотрудничества», — приводит ведомство слова командующего Центральным командованием США (CENTCOM), адмирала Брэда Купера. По его мнению, цель объекта заключается в улучшении единой системы воздушной обороны.

Уточняется, что американские военные будут работать совместно с региональными коллегами при планировании многонациональных учений, проведении тренировок и реагировании на чрезвычайные ситуации. Центр также будет отвечать за обмен информацией и предупреждение об угрозах. Ключевыми партнерами проекта выступили Катар и Бахрейн.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президента США Дональда Трампа заставили усомниться в эффективности военных ударов по Ирану. По мнению ряда чиновников, военное вмешательство не приведет к краху правящего режима, а лишь спровоцирует военный конфликт с участием американских региональных союзников.

